† BOYSEN, Carlos, q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - Sus nietas Ana y Andrea Chiloteguy, junto con Lucas y Justo, y sus bisnietos Mateo, Violeta, Cata, Vito y Mora despiden a su querido abuelo y bisabuelo y acompañan a Christa en este triste momento.
