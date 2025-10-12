LA NACION

BOZZI, Eduardo José

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOZZI, Eduardo José. - Juan Aguilar y Flia. lamentan profundamente el fallecimiento de su querido amigo don Eduardo José Bozzi. Más que un amigo, fue una figura familiar que marcó nuestras vidas con su calidez. Destacado empresario del transporte y dirigente futbolístico, fue fundador de la cámara empresarial fueguina del sector. Su gran pasión por el Club Platense fue inspiración para todos. Hoy recordamos su visión, sabiduría y entrañable amistad. Acompañan a sus hijos y seres queridos en este momento de dolor.

BOZZI, Eduardo José, partió a la casa de Dios el 11-10-2025. - El comité ejecutivo de FAETyL despide con profundo pesar a don Eduardo José Bozzi. Empresario y dirigente del autotransporte de cargas, será recordado en nuestros corazones. Acompaña en este triste momento a su familia y seres queridos.

