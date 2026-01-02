1
BRADLEY, Julio H.,
✝ BRADLEY, Julio H., q.e.p.d. - M. Irene de T. E. de Larrán, hijos y nietos despedimos a Julio con cariño, recordando el afecto que siempre nos dio.
✝ BRADLEY, Julio H., q.e.p.d. - Natalia y Pablo Ventura, y sus hijos Marcos e Ignacio lo despiden, agradeciendo el cariño que les brindó durante toda su vida.
✝ BRADLEY, Julio H. q.e.p.d. - Sus cuñadas Adela y Silvina de Torres Estrada despiden a Julio, imborrable recuerdo de bondad.
