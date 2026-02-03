1
BRAUDO, Raúl
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BRAUDO, Raúl. - Queridos Marinés, Raúl, Luján, Gastón, Baltazar y Jeremías, los acompañamos y sentimos inmensamente la pérdida del Gordo. Mercedes, Merce, Carli y Maqui Pérez San Martín.
BRAUDO, Raúl. - Josefina Grossi y Mary Salomón (a.) acompañamos a María Inés y Raulito con mucho cariño.
✝ BRAUDO, Raúl, q.e.p.d. - Marinés querida, te abrazo fuerte. Pato López.
BRAUDO, Raúl, q.e.p.d. - Gonzalo Rovegno junto a Graciela y Julio abrazan con cariño a Raúl (h.), María Inés y familia, rezando oraciones en memoria de Raúl (padre).
