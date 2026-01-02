SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BRAVO DEHEZA, Lorenzo Diego, q.e.p.d. - La AACC participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio fundador y primer presidente, irreparable pérdida de quien será por siempre pilar fundamental de la institución, y acompaña a su familia en forma permanente.

