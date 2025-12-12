LA NACION

BREGLIA, Nicolás, Dr.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BREGLIA, Nicolás, Dr., q.e.p.d., falleció el 10-12-2025. - El Instituto Moreniano participa el fallecimiento de su secretario general y despide a su entrañable amigo con profundo dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo
    1

    “Se van familias enteras”: dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo

  2. Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela
    2

    Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela

  3. El defensor de Mario Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976
    3

    El defensor de Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976

  4. Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA
    4

    Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA

Cargando banners ...