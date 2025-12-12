1
BREGLIA, Nicolás, Dr.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BREGLIA, Nicolás, Dr., q.e.p.d., falleció el 10-12-2025. - El Instituto Moreniano participa el fallecimiento de su secretario general y despide a su entrañable amigo con profundo dolor.
LA NACION
