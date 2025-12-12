SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BREGLIA, Nicolás Orlando. - Dejó sus herramientas de trabajo el ex gran maestre y miembro activo de nuestra institución, para pasar a decorar el oriente eterno el 10-12-2025. El gran maestre de la Gran Logia de la Argentina, muy respetable hermano Pablo Lázaro, y el honorable consejo de la orden, participan con pesar del deceso.

† BREGLIA, Nicolás Orlando, Dr., q.e.p.d., falleció el 10-12-2025. - Con profundo pesar despedimos a Nicolás Orlando Breglia, querido familiar, amigo y hermano. Ex gran maestre de la Masonería Argentina, hombre íntegro y constructor incansable de fraternidad y valores. Su partida deja un vacío inmenso, pero su ejemplo y su luz permanecerán vivos en sus familiares, amigos y hermanos, quienes lo recordaremos siempre con amor, gratitud y respeto.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa