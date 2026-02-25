LA NACION

BROITMAN, Ana Edith,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BROITMAN, Ana Edith, q.e.p.d., falleció el 23-2-2026. - El Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la C.S.J.N. expresa sus condolencias a su compañera Gabriela Noemí Forner por la pérdida de su madre y la acompañan en este doloroso momento.

