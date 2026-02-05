SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BRUSCA, Juan Carlos, q.e.p.d. - Mercedes Jauregui y Agustina Macome acompañan a María Celina Brusca y a su familia en este duro momento, y elevan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa