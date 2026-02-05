1
BRUSCA, Juan Carlos,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BRUSCA, Juan Carlos, q.e.p.d. - Mercedes Jauregui y Agustina Macome acompañan a María Celina Brusca y a su familia en este duro momento, y elevan una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
