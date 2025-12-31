SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ BURSZTYN de RUBIN, Jaia Clara, Z.L., falleció el 30-12-2025. - La Asociación Educativa y Cultural de Mataderos Cissab, despide con profunda tristeza a quien fuera una gran educadora y amiga. Acompaña a familiares y amigos en este difícil momento.

✡ BURSZTYN de RUBIN, Jaia Clara, Z.L., falleció el 30-12-2025. - Gracias Jaia por todo lo que nos enseñaste, por los valores que nos transmitiste y por el legado que nos dejaste. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Flias. Muler y Shalom.

✡ BURSZTYN de RUBIN, Jaia Clara, Z.L., falleció el 30-12-2025. - Diego Meischenguiser y familia despiden con profundo cariño a la querida Jaia Rubin y acompañan a su familia en este momento de dolor.

✡ BURSZTYN de RUBIN, Jaia Clara, Z.L., falleció el 30-12-2025. - El consejo directivo y el consejo consultivo de la Escuela Martín Buber despiden a Jaia C. Rubin, directora fundadora, quien sentó las bases y orientó el rumbo de nuestra comunidad educativa.

✡ BURSZTYN de RUBIN, Jaia Clara, Z.L., falleció el 30-12-2025. - Erica Herszkowich, directora general de la Escuela Martín Buber, despide con tristeza y gratitud a su maestra, en la profesión y en la vida.

✡ BURSZTYN de RUBIN, Jaia Clara, Z.L., falleció el 30-12-2025. - La comunidad educativa de la Escuela Martín Buber despide con profunda tristeza a quien fuera su fundadora y directora general durante décadas. Pionera de la educación judía, su visión, liderazgo y amor dejan una huella imborrable.

✡ BURSZTYN de RUBIN, Jaia Clara, Z.L., falleció el 30-12-2025. - La Fundación Martín Buber despide con pesar a Jaia C. Rubin, fundadora de la Escuela Martín Buber, maestra ejemplar y modelo de liderazgo.

✡ BURSZTYN de RUBIN, Jaia Clara, Z.L., falleció el 30-12-2025. - Eduardo Brukman y familia despiden a la querida Jaia C. Rubin y acompañan a su familia en el dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa