BURSZTYN, Jaia Clara,
✡ BURSZTYN de RUBIN, Jaia Clara, Z.L., falleció el 30-12-2025. - Querida Jaia, gracias por haber estado siempre a nuestro lado como la consejera generosa y sabia que fuiste. Te recordaremos siempre con el amor que supiste inspirar. Susana Galperin, Graciela y Juan Ressia y todo el equipo de la escuela Amapola.
