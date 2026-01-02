BURSZTYN, Jaia Clara,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ BURSZTYN de RUBIN, Jaia Clara, Z.L., falleció el 30-12-2025. - Querida Jaia, gracias por haber estado siempre a nuestro lado como la consejera generosa y sabia que fuiste. Te recordaremos siempre con el amor que supiste inspirar. Susana Galperin, Graciela y Juan Ressia y todo el equipo de la escuela Amapola.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa