SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BUSCHIAZZO, Teresa Maria, q.e.p.d., falleció el 5-10-2025. - Su hermana Matilde, sus sobrinos Sofía y Martín, y sus sobrinas nietas Agus y Tati Closa, despiden a Pelu con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

† BUSCHIAZZO, Teresa Maria, q.e.p.d., falleció el 5-10-2025. - Sus hermanos Matilde, Margarita, Horacio, Dolores, Marcelo y Marta, la despiden con mucho cariño.

† BUSCHIAZZO, Teresa María. - Sus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos la despiden con cariño.

