1
BUSTOS, Hugo Pedro
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BUSTOS, Hugo Pedro, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Su mujer Ana Aranguren, sus hijos Eze y Juli, Caro y Tincho, Flor y Julio, Sofi y Bruno y sus nietos Martu, Pepo e Hila ruegan una oración en su memoria.
† BUSTOS, Hugo Pedro, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Guillermo y Tere Manes, hijos y nietos despedimos a Huguito con mucho cariño.
† BUSTOS, Hugo Pedro, q.e.p.d. - Anders y Patricia Lindblom, hijos y nietos, y Pepo y Mema Roberts, hijos y nietos despiden a Hugo y acompañan a Analía, hijos y nietos en oración.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION