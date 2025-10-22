LA NACION

BUSTOS, Hugo Pedro

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BUSTOS, Hugo Pedro, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Su mujer Ana Aranguren, sus hijos Eze y Juli, Caro y Tincho, Flor y Julio, Sofi y Bruno y sus nietos Martu, Pepo e Hila ruegan una oración en su memoria.

BUSTOS, Hugo Pedro, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Guillermo y Tere Manes, hijos y nietos despedimos a Huguito con mucho cariño.

BUSTOS, Hugo Pedro, q.e.p.d. - Anders y Patricia Lindblom, hijos y nietos, y Pepo y Mema Roberts, hijos y nietos despiden a Hugo y acompañan a Analía, hijos y nietos en oración.

