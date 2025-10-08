1
C. T. RABANEDO DE ENRICO, Susana
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
C. T. RABANEDO de ENRICO, Susana, falleció el 7-10-2025. - Gaby Martinic la despide con tristeza y acompaña a Mariano y familia con mucho cariño.
C. T. RABANEDO de ENRICO, Susana, falleció el 7-10-2025. - Su esposo Jorge, sus hijos Jorge Julio y Mariano, su hermana María Eugenia y demás familiares participan con profundo dolor e invitan al responso hoy, a las 13.30, en la capilla de Chacarita.
