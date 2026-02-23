SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAAMAÑO, Alejandro. - El Jaguar Club Argentino despide al querido Gordo. Lo vamos a extrañar.

✝ CAAMAÑO, Alejandro, 21-2-2026. - Carlos, Mara Briones y familia acompañamos a los Caamaño y recordaremos al Gordo con muchísimo cariño.

✝ CAAMAÑO, Alejandro. - El Jaguar Club Argentino despide al querido Gordo. Lo vamos a extrañar.

✝ CAAMAÑO, Alejandro, 21-2-2026. - Carlos, Mara Briones y familia acompañamos a los Caamaño y recordaremos al Gordo con muchísimo cariño.

✝ CAAMAÑO, Alejandro. - El Jaguar Club Argentino despide al querido Gordo. Lo vamos a extrañar.

✝ CAAMAÑO, Alejandro, 21-2-2026. - Carlos, Mara Briones y familia acompañamos a los Caamaño y recordaremos al Gordo con muchísimo cariño.

✝ CAAMAÑO, Alejandro. - El Jaguar Club Argentino despide al querido Gordo. Lo vamos a extrañar.

✝ CAAMAÑO, Alejandro, 21-2-2026. - Carlos, Mara Briones y familia acompañamos a los Caamaño y recordaremos al Gordo con muchísimo cariño.

✝ CAAMAÑO, Alejandro. - El Jaguar Club Argentino despide al querido Gordo. Lo vamos a extrañar.

✝ CAAMAÑO, Alejandro, 21-2-2026. - Carlos, Mara Briones y familia acompañamos a los Caamaño y recordaremos al Gordo con muchísimo cariño.

✝ CAAMAÑO, Alejandro. - El Jaguar Club Argentino despide al querido Gordo. Lo vamos a extrañar.

✝ CAAMAÑO, Alejandro, 21-2-2026. - Carlos, Mara Briones y familia acompañamos a los Caamaño y recordaremos al Gordo con muchísimo cariño.

✝ CAAMAÑO, Alejandro. - El Jaguar Club Argentino despide al querido Gordo. Lo vamos a extrañar.

✝ CAAMAÑO, Alejandro, 21-2-2026. - Carlos, Mara Briones y familia acompañamos a los Caamaño y recordaremos al Gordo con muchísimo cariño.

✝ CAAMAÑO, Alejandro R., q.e.p.d. - Tus amigos Carlos, Guillermo, Carlitos y Arturo te despiden con mucho cariño y tristeza. Querido Gordo te vamos a extrañar. Acompañamos a Inés e hijos en este doloroso momento.

✝ CAAMAÑO, Alejandro R., q.e.p.d. - Tus amigos Carlos, Guillermo, Carlitos y Arturo te despiden con mucho cariño y tristeza. Querido Gordo te vamos a extrañar. Acompañamos a Inés e hijos en este doloroso momento.

✝ CAAMAÑO, Alejandro R., q.e.p.d. - Tus amigos Carlos, Guillermo, Carlitos y Arturo te despiden con mucho cariño y tristeza. Querido Gordo te vamos a extrañar. Acompañamos a Inés e hijos en este doloroso momento.

✝ CAAMAÑO, Alejandro R., q.e.p.d. - Tus amigos Carlos, Guillermo, Carlitos y Arturo te despiden con mucho cariño y tristeza. Querido Gordo te vamos a extrañar. Acompañamos a Inés e hijos en este doloroso momento.

✝ CAAMAÑO, Alejandro R., q.e.p.d. - Tus amigos Carlos, Guillermo, Carlitos y Arturo te despiden con mucho cariño y tristeza. Querido Gordo te vamos a extrañar. Acompañamos a Inés e hijos en este doloroso momento.

✝ CAAMAÑO, Alejandro R., q.e.p.d. - Tus amigos Carlos, Guillermo, Carlitos y Arturo te despiden con mucho cariño y tristeza. Querido Gordo te vamos a extrañar. Acompañamos a Inés e hijos en este doloroso momento.

✝ CAAMAÑO, Alejandro R., q.e.p.d. - Tus amigos Carlos, Guillermo, Carlitos y Arturo te despiden con mucho cariño y tristeza. Querido Gordo te vamos a extrañar. Acompañamos a Inés e hijos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa