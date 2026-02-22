LA NACION

CAAMAÑO, Alejandro Rafael,

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAAMAÑO, Alejandro Rafael, q.e.p.d. - Tu mujer Inés, tus hijos Agus y Cris, Mili y Tato, Mer, y Charo, te despedimos con mucho cariño y rogamos una oración en tu memoria. Sus restos serán inhumados en Jardín de Paz, el lunes 23 de febrero, a las 10.30 y el responso a las 11.30.

CAAMAÑO, Alejandro Rafael q.e.p.d., falleció el 21-2-2026. - Tus hermanos, Fernando e Inés, Daniel y Mariana, Mechi y Riqui, Roco, Fico y Monique, Guillo y Marisa, Kenia y Juanqui y sobrinos, te despedimos con mucho cariño, acompañamos en este difícil momento a Inés e hijos y rezamos una oración en tu memoria. ¡Te vamos a extrañar mucho, Gordo!. Despediremos sus restos el 23-2, a las 10.30, en Jardín de Paz.

LA NACION
