† CABANILLAS, Eduardo R., Gral., q.e.p.d. - Raúl y Teresita Farizano e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Goyo y acompañan a Mariano, Luz, Santiago y familias.
CABANILLAS, Eduardo R., Gral. Div., q.e.p.d. - Francisco Lavagetto despide a su incondicional amigo, que partió a reunirse con Marcela junto al Señor, y comparte fraternalmente este duro momento con sus hijos y nietos.
