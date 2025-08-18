SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CABRERA, Jaime A., q.e.p.d. - Lo despiden con mucho cariño. Sus cuñados Moore: Silvina y Fernado Rodríguez Lubary, Rodolfo y Dolores Torralba, Eduardo y Vicky Zemborain, Miguel y Graciela Alonso y sus sobrinos.

† CABRERA, Jaime. - Inés Alberdi, el Vasco Olaviaga y sus hijos despiden a Jaime recordando los innumerables momentos compartidos. Acompañamos a Elizabeth y sus cuatro hijos sabiendo que Jaime está junto al Padre.

† CABRERA, Jaime A., falleció el 17-8-2025. - Lo despiden con mucho cariño su mujer Elizabeth Moore; sus hijos Ignacio, Delfina, Belén y Jaime y sus nietos. Lo despedimos hoy, a las 15.30, en el Memorial.

† CABRERA, Jaime. - Marina Pueyrredon y Cristian Esteves acompañan a Delfi y toda la familia Cabrera en este triste momento.

