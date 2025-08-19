LA NACION

CABRERA, Jaime

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CABRERA, Jaime. - Alberto Martínez Youens y Estela Pitt despiden con dolor a Jaime, amigo fiel de épocas inolvidables y acompañan a Elizabeth e hijos, lamentando no haber podido ir al entierro.

CABRERA, Jaime, q.e.p.d. - Alejandro, María Eugenia, Andres, Teresa, Magdalena, Victoria, Cecilia y Mercedes Cordero acompañan a su prima Elizabeth con mucho cariño en su gran pena.

CABRERA, Jaime A. - La Camarilla 58 y 60 de Champa despide a Jaime, quedándose con los grandes e inolvidables momentos vividos y acompaña con cariño a Elizabeth e hijos.

