CABRERA, Jaime
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CABRERA, Jaime. - Beatriz Inés Busquet Ardohain abraza a la por siempre muy querida Elizabeth.
† CABRERA, Jaime. - Fernando Giménez Zapiola y Horacio Giménez Zapiola (a.) despiden a Jaime, un gran amigo, y abrazan a Elizabeth y a los chicos con mucho cariño.
† CABRERA, Jaime, q.e.p.d. - Fernando Cancel despide a Jaime con mucha tristeza y acompaña con cariño y afecto a Elizabeth e hijos.
