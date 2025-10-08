SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CADEROSSO, Rafael J., q.e.p.d., falleció el 6-10-2025. - Con profundo dolor y cariño lo despiden Sylvie Tobler; sus hijos Rafa, Juanpi, e Inés Caderosso; sus nueras Florencia Comas Caminal, Agustina Garcia Laredo y sus nietos Benjamín, Felicitas, Bautista y Emilia Caderosso. Te extrañaremos mucho, que descanses en paz.

