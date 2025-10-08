SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CADEROSSO, Rafael Julio, q.e.p.d. - Florencia Caminal, hijos y nietos acompañan en este triste momento a Rafa, Florchi, Benja, Feli, Sylvie, Juanpi, Agus, Bauti, Emilia e Inés y ruegan una oración en su memoria.

† CADEROSSO, Rafael Julio, q.e.p.d. - Gustavo y Monique Tobler de Urrutia acompañan a sus hijos con todo cariño.

Aviso publicado en la edición impresa