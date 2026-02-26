LA NACION

CAFARO, Verónica,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAFARO, Verónica, q.e.p.d. - Las familias de tercer grado de ISMT despedimos con profundo dolor a Vero y rezamos por su alma y el consuelo de Dipa, Juli y Toto.

