1
CALANDRELLI DE SICARDI, Nieves
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CALANDRELLI de SICARDI, Nieves, q.e.p.d., falleció el 12-8-2025. - Sus hijos María Inés, Leonel, María y Lía, Juan y Marcela, Hernán y María Sara, Martín y Sandy, Rosario y Juan, Belén y Patricio. Sus nietos Sol y Sebastián, Juan Ignacio, Pía, Javier y Pilar, Mariana, Ramiro y Francisco, Matías, Candelaria y sus bisnietos, despiden con mucho amor a su querida Lala. Te queremos muchísimo y te vamos a extrañar siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
- 3
Patricia Bullrich fue intervenida quirúrgicamente en una clínica de la ciudad de Buenos Aires
- 4
De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma: “Necesito saber quién me cuidó”