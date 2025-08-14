SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CALANDRELLI de SICARDI, Nieves, q.e.p.d., falleció el 12-8-2025. - Sus hijos María Inés, Leonel, María y Lía, Juan y Marcela, Hernán y María Sara, Martín y Sandy, Rosario y Juan, Belén y Patricio. Sus nietos Sol y Sebastián, Juan Ignacio, Pía, Javier y Pilar, Mariana, Ramiro y Francisco, Matías, Candelaria y sus bisnietos, despiden con mucho amor a su querida Lala. Te queremos muchísimo y te vamos a extrañar siempre.

Aviso publicado en la edición impresa