CALANDRELLI DE SICARDI, Nieves
† CALANDRELLI de SICARDI, Nieves, q.e.p.d. - Florencia, José, Mercedes y María Sara Perramón Dávalos abrazan a los queridos Sicardi con muchísimo cariño.
