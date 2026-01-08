SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CALCAGNO, Edgardo Juan, Dr., q.e.p.d., falleció el 7-1-2026. - Su mujer María Inés Tassara; sus hijos Martín y Marcela, Fernando y Juana, Victoria y Ángel; sus nietos Jero, Ine, Lucas, Juan, Ema, Franco y Tommy y sus fieles colaboradoras Bassy y Tita, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Querido Balo, tu ejemplo como esposo, padre, abuelo y profesional nos va a acompañar siempre .

✝ CALCAGNO, Edgardo J., Dr. - Alicia Camuyrano de Vidal y sus hijos Victoria, Carlos, Dolores y Luz despiden con gran tristeza al médico incondicional y entrañable amigo y acompañan con gran cariño a la querida María Inés y sus hijos.

✝ CALCAGNO, Edgardo Juan, Dr. q.e.p.d., falleció el 7-1-2026. - María Inés Ungaro Biedma acompaña a María Inés, Martín, Fernando y Victoria con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.

