CALCAGNO, Edgardo

CALCAGNO, Edgardo, Dr., q.e.p.d. - La familia Antonini lo despide con pesar y acompaña a M. Inés, Martín, Fernando y Vicky en este triste momento con oraciones.

CALCAGNO, Edgardo, q.e.p.d. - Peter Laharrague y Marilyn Mulville se unen en oración por Edgardo y acompañan con todo cariño a María Inés.

CALCAGNO, Edgardo, q.e.p.d. - Mirta Capdepon lo despide con mucho cariño y acompaña a su familia en este triste momento.

CALCAGNO, Edgardo, q.e.p.d. - Matilde Camuyrano de Sedmak, sus hijos, nietos y bisnieta acompañan a María Inés y familia, rogando una oración por su querido Edgardo.

