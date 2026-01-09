1
CALCAGNO, Edgardo,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CALCAGNO, Edgardo, q.e.p.d. - Carlos y Beba Ray, hijos y nietos despiden con tristeza a un gran médico y amigo y acompañan a María Inés y familia con mucho cariño y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Ricardo Darín: del “sube y baja emocional” y su futuro como abuelo a por qué Florencia Bas le sacó “tarjeta roja”
- 3
Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento en su casa
- 4
“Tras el golpe, se paró para acomodar la mesa”. Cómo fue el momento en que un panel de vidrio cayó sobre un hombre en un café