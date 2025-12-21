1
CALCARAMI, Tobías
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CALCARAMI, Tobías, q.e.p.d. - Querido Tobías, que descanses en paz. Tus tíos Gabriela y Giulio; tus primos Luigi y Juliana y Giacomo y Laura y familias.
† CALCARAMI, Tobías, q.e.p.d., 20-12-2025. - Hijo querido, gran guerrero, te despido con todo mi amor. Tu madre que te ama, Carmen Paz.
† CALCARAMI, Tobías, q.e.p.d., 20-12-2025. - Patricia y Ximena Paz, con sus hijos Marcos, Gonzalo, Cecilia, Francisco; nietos Sandro, Felipe, Pedro y Gonzalito despiden al querido Tobi con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION