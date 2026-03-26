SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CALVINHO, María Elda. - Su esposo Pedro Rogelio Carri, sus hijos Mercedes y Enrique Zulberti y Martín y Agostina Sapia, sus nietos Santino y Lucas, sus hermanos María Alicia y Luis Fernando y Patricia Núñez Abrego y sus sobrinos Elisa, Francisco y Sofía la despiden y la guardan en su corazón.

✝ CALVINHO de CARRI, María Elda, q.e.p.d. - Tessy Barbat, Agustín Beveraggi, Vicky y Moira Daly y Lili Trentín la despedimos con mucha tristeza. Te vamos a extrañar Flaca, y te recordaremos con mucho cariño. ¡Buen viaje guerrera!

Avisos fúnebres

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