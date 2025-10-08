LA NACION

CAMERLINCKX DE CARMAN, Liliana

CAMERLINCKX de CARMAN, Liliana. - Raúl L. Carman y María H. Sáenz, hijos y nietos la despiden con dolor y oraciones.

CAMERLINCKX de CARMAN, Liliana. - Su marido Federico Carman, sus hijos Lucila, Juan Cruz y Maqui, Raúl y Fátima y nietos despiden a Lili con mucho amor.

CAMERLINCKX de CARMAN, Liliana. - Zelmira Bollini y Norberto Bacigalupo e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAMERLINCKX de CARMAN, Liliana. - Su hermano Freddy y Carmen, hijos y nietos despiden a la querida Lilianne con mucho cariño.

