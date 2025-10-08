1
CAMERLINCKX, Liliana
† CAMERLINCKX, Liliana, q.e.p.d. - Tu sobrino Enrique, con Clara, Cande, Cabe, Cruz, Bau y Justo acompañan a los Carman y ruegan una oración en su memoria.
† CAMERLINCKX, Liliana, q.e.p.d. - Tu cuñada Graciela e hijos Camerlinckx acompañan a los Carman y ruegan una oración en su memoria.
