SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAMPI, Elsa Luisa, q.e.p.d., falleció el 18-3-2026. - Su hija Lucila, junto a Ricardo Revello Lerena, y sus queridos nietos Joaquín, Martina e Ignacio, lamentan con profundo dolor su partida y ruegan una oración por su eterno descanso. Acompañan con gran afecto a José; Sebastián, Roberto y Alejandra. La recordaremos siempre con inmenso amor y cariño.

✝ CAMPI, Elsa Luisa, 18-3-2026. - Su consuegra Susana Castelli de Revello Lerena, sus hijos, hijos políticos y nietos despiden a Elsa con mucho cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

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