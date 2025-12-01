SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CAMPOS de OTHARAN, Raquel (Caque), q.e.p.d. - Sus hijos María, Maggie y Lea; sus hermanos Pipina y Tomás, María Julia, Marcelo y Mónica, Teresa, Guillermo, hijos, nietos y bisnietos la despiden con mucho amor.

Avisos fúnebres

