LA NACION

CAMPOS MALBRÁN, Victoria,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Dolores, Juana y José del Rio despiden con profundo pesar a Victoria y honran su legado en AEDIN. José agradece haberla acompañado de cerca desde su rol de padrino.

CAMPOS MALBRAN de ROHM, Victoria q.e.p.d. - Sus amigas Amalia Casabal, Sonia Madero, Cecilia Paz, Gloria Solanet, Florencia Muñiz Barreto y Dolores Estrada acompañan con gran cariño a sus hermanos Jaime, Mercedes, Maria e Inés . Rezaremos por su alma en el rosario diario.

CAMPOS MALBRAN de ROHM, Victoria. - Santiago y Laura Colombo, la despiden y acompañan a sus amigos Vicky y Nicolás en este triste momento.

CAMPOS MALBRAN, Victoria q.e.p.d. - Sole y Fede, Isa y Facu, Vero y Jonah, Marian y Chris y Vicky y Diego acompañan a Carlos y familia con mucho cariño en este triste momento.

CAMPOS MALBRÁN, Victoria. - Los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Jaime Campos en este triste momento.

CAMPOS MALBRÁN, Victoria. - Patricia Lafuente y Ana Pellegrini la despiden y acompañan a Mercedes y a todos los Campos con mucho cariño.

CAMPOS MALBRAN, Victoria, q.e.p.d. - Carina Furlotti y sus hijos despiden a un ser extraordinario y acompañan a toda la familia con inmenso cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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