SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria. - Siempre estarás presente entre nosotros. Nina y Jaime y sus hijos Paula y Chani, Pepe y Delfina, Agustina y Coco, Lucía y Juan, Paz y Pablo y nietos.

✝ CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria. - Tus hermanos: Nina y Jaime, Mercedes, Ángel y María, Hugo e Inés y Paula y Javier te adoramos y te queremos mucho. Un abrazo eterno.

✝ CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Tu hermana Mecha junto a sus hijos: Carolina y Ramón, Héctor y Paola, Javier y Josita, Vero y Nicanor, nietos y bisnietos te despiden con todo amor.

✝ CAMPOS MALBRAN de ROHM, Victoria. - Clarisa Maxit la despide con hondo afecto y guardara siempre su ejemplo de inspiración y fortaleza.

✝ CAMPOS MALBRAN, Victoria. - María Inés Ugarte de Orlowski y Sara M. Bosch acompañamos a toda la familia con inmenso cariño.

✝ CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria. - Pedro y Margaret Cavanagh la despiden con admiración y acompañan con mucho cariño a todos los Campos.

✝ CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria. - La Asociación ADERID de General Villegas despide con profundo dolor a Victoria Campos Malbrán de Rohm, referente en inclusión y rehabilitación infantil, cuya obra inspiró la creación de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a la comunidad de AEDIN en este triste momento

✝ CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria. - María y Luis Palma Cané despiden con cariño y admiración a la querida Victoria y acompañan con todo afecto a Charlie, hijos y a toda la familia Campos.

✝ CAMPOS MALBRÁN, Victoria. - María G. de Santamarina abraza con todo cariño a Mercedes y todos sus hermanos en su dolor.

✝ CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Miguel Viganó, Carolina Techera y sus hijos Félix, Martín y Simón y Diego Viganó, María Eugenia Barreiro y su hija Carlota, abrazan y acompañan con mucho cariño a Vicky, Charly y Carlitos en este momento tan triste.

✝ CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Jean y Gloria Lacau de Ganay acompañan con mucho cariño a María y a toda la familia Campos Malbrán en estos tristes momentos.

✝ CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan con mucho cariño a Charlie, a sus hijos Vicky y Carlitos y a toda la familia Campos Malbrán.

✝ CAMPOS MALBRÁN de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Raúl y Amalia Sanguinetti acompañan con el mayor de los afectos y oraciones a sus hermanos Javier, María y Jaime.

✝ CAMPOS MALBRÁN, Victoria, q.e.p.d. - Fundación Prisma despide a quien creó un lugar único como AEDIN, agradecida por sus consejos y generoso apoyo. Acompaña a su familia y al equipo de AEDIN en su dolor.

Avisos fúnebres

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