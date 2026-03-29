CAMPOS MALBRAN, Victoria

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAMPOS MALBRAN de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Su padrino Enrique S. Malbran y sus primos Malbran Echagüe despiden a Victoria y acompañan a sus hermanos y a Charlie y sus hijos con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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