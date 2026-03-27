CAMPOS, Victoria,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAMPOS de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Con mucho cariño acompañamos a la familia Campos Malbrán por la partida de nuestra querida Victoria. Sylvia González de Campos e hijos.

✝ CAMPOS de ROHM, Victoria. - Enrique Campos, Mercedes Larreta y sus hijos, despiden a Victoria con tristeza y acompañan con muchísimo cariño a Charly, a sus hijos y a toda la familia Campos Malbran.

✝ CAMPOS de ROHM, Victoria. - Emilio y Elizabeth Basavilbaso despiden con profundo dolor a Victoria y acompañan a Charlie, Carlitos, Vicky, María y a toda la familia Campos con sus oraciones.

✝ CAMPOS de ROHM, Victoria. - Querida Victoria, honraste la vida y la transmitiste a todos a tu alrededor. Ya te extrañamos. Ángel y María, Chris y Mariu, Nacho y Mary, Maria y Guille, Marti, Jaz, Cruz, Mia, Fatima y Facu, Fati y Bernie, Maki y Nano, Clarita, Juan Cruz, Santos, Fran, Sofi, Sol y Santi, Santi, Marcos, Esme, y Tomas, Gonzalo y Gaby y Faustina y Belén. Abrazo gigante a Charlie, Carlitos, Vicky y María. Siempre en nuestros corazones.

✝ CAMPOS de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Mené y Alejandro acompañan a Charly y familia y a sus hermanos Campos Malbrán con mucho cariño, pidiendo oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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