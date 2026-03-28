LA NACION

CAMPOS, Victoria,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAMPOS de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Sus primos Campos Braun despiden a Victoria con todo su cariño y admiración.

CAMPOS de ROHM, Victoria. - Con profunda tristeza despedimos a una gran amiga. Abrazamos a Charlie, hijos y nietos y las hermanas Campos, recordando toda una vida. Alico y Rosario.

CAMPOS de ROHM, Victoria. - Susana y Juan Dumas despiden con tristeza a Victoria y acompañan a Charlie en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La empresa argentina elegida por Atlético de Madrid y Manchester City
    1

    La empresa argentina elegida por Atlético de Madrid y Manchester City para su transformación digital

  2. Fin de una batalla interminable: falleció el “hijo” que reclamó la herencia más polémica del país
    2

    Fin de una batalla interminable: falleció el “hijo” que reclamó la herencia más polémica del país

  3. Un ataque con misiles de Irán a una base en Arabia Saudita dañó aviones e hirió soldados de EE.UU.
    3

    Un ataque con misiles de Irán a una base en Arabia Saudita dañó aviones e hirió soldados de EE.UU.

  4. Milei cargó contra Cristina Kirchner y dijo que el Gobierno "logró una sentencia histórica"
    4

    Milei cargó contra Cristina Kirchner y dijo que el Gobierno “logró una sentencia histórica”