CAMPOS, Victoria,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAMPOS de ROHM, Victoria, q.e.p.d. - Sus primos Campos Braun despiden a Victoria con todo su cariño y admiración.

✝ CAMPOS de ROHM, Victoria. - Con profunda tristeza despedimos a una gran amiga. Abrazamos a Charlie, hijos y nietos y las hermanas Campos, recordando toda una vida. Alico y Rosario.

✝ CAMPOS de ROHM, Victoria. - Susana y Juan Dumas despiden con tristeza a Victoria y acompañan a Charlie en este triste momento.

Avisos fúnebres

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