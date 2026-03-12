SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CANDIA, Carlos M., q.e.p.d. - Tu cuñada Clara Acosta; tus sobrinas Lucrecia, Clara y Javier Araujo, Carlos y Alejandra O¨Lery, Cau y Luz Parera y sus sobrinos nietos Valentina, Juana, Inés, Tomás, Ramiro, Jaime, Lucas y Mateo te despiden con tristeza y acompañan a Elisa, Luisa, Laura, Mariana y Martina con mucho cariño.

✝ CANDIA, Carlos. - M. Esther Iglesias Díaz, Miguel A. Iglesias Díaz, Carlos Martínez y familias, lo despiden con dolor y ruegan una oración en su memoria.

CANDIA, Carlos, q.e.p.d. - El directorio de Buck Semillas SA y José Buck SA, accionistas y personal despiden a Carlos y acompañan con dolor a su familia.

CANDIA, Carlos, q.e.p.d. - Los integrantes de Caraffo Premrou SA despedimos a Carlos y acompañamos a su familia en este doloroso momento.

