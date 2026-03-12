LA NACION

CANDIA, Carlos Manuel,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CANDIA, Carlos Manuel, q.e.p.d., falleció el 11-3-2026. - Su mujer Elisa Buck; sus hijos Luisa y Guillermo, Laura y Jorge, Mariana y Martín, Martina y Patricio; sus nietos Matías, Javier, Pedro, Catalina, Victoria, Lucia, Felicitas y Sofia participamos su fallecimiento con profunda tristeza, agradeciendo una oración en su querida memoria. LAZARO COSTA, Tel.: 4812-8040.

CANDIA, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Sus sobrinas María y Lucía Candia y Pablo Ponce Peñalva despiden a Carlitos y acompañan a Elisa y las chicas con mucho cariño.

CANDIA, Carlos Manuel. - Alejandro, María Ana, Andrea, Federico, Santiago Marcolongo y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Carlos. Elevamos una oración en su memoria y acompañamos a la tía Elisa y las chicas en este difícil momento.

CANDIA, Carlos Manuel, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Federico Lacroze 2201 participa con profundo dolor su fallecimiento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Se casaron hace 50 años y sobrevellaron la muerte de un hijo: su historia de amor
    1

    La historia de amor de Daniel Passarella y Graciela Benvenuto: “Mi compañera, el amor de mi vida”

  2. Un analista internacional habló de la “guerra asimétrica” en Medio Oriente y explicó por qué es clave el estrecho de Ormuz
    2

    Un analista internacional habló de la “guerra asimétrica” en Medio Oriente y explicó por qué es clave el estrecho de Ormuz

  3. Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante
    3

    Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante

  4. Crearon un sistema que destruye el 99% de las semillas de malezas en la cosecha y ya pusieron un pie en Brasil y Chile
    4

    “Realmente sorprendidos”: crearon un sistema que destruye el 99% de las semillas de malezas en la cosecha y ya pusieron un pie en Brasil y Chile