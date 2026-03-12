SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CANDIA, Carlos Manuel, q.e.p.d., falleció el 11-3-2026. - Su mujer Elisa Buck; sus hijos Luisa y Guillermo, Laura y Jorge, Mariana y Martín, Martina y Patricio; sus nietos Matías, Javier, Pedro, Catalina, Victoria, Lucia, Felicitas y Sofia participamos su fallecimiento con profunda tristeza, agradeciendo una oración en su querida memoria. LAZARO COSTA, Tel.: 4812-8040.

✝ CANDIA, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Sus sobrinas María y Lucía Candia y Pablo Ponce Peñalva despiden a Carlitos y acompañan a Elisa y las chicas con mucho cariño.

✝ CANDIA, Carlos Manuel. - Alejandro, María Ana, Andrea, Federico, Santiago Marcolongo y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Carlos. Elevamos una oración en su memoria y acompañamos a la tía Elisa y las chicas en este difícil momento.

✝ CANDIA, Carlos Manuel, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Federico Lacroze 2201 participa con profundo dolor su fallecimiento.

