SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CANDIA, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Pedro Rosso, María Marta Landino y familia con enorme dolor y mucho cariño despiden a su querido y admirado Carlitos, agradeciendo infinitamente su generosa amistad y sus valiosas enseñanzas.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa