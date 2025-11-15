SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CANDIA, Enrique. - Despedimos con cariño y buenos recuerdos al amigo de toda una vida y rezamos por él. Crisa y Cachorro Lago.

† CANDIA, Enrique. - Mónica y Miguel Nelson despiden a Quique y acompañan con mucho cariño a Clara, sus hijos y nietos.

CANDIA, Enrique. - Pamby y Victoria, hijos y nietos acompañan a Clara y familia con mucho cariño.

