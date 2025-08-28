SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CANDIA, Gerardo M., q.e.p.d. - Su hermano Quique y Clara Costa; sus sobrinos Lucrecia, Clara y Javier Araujo, Carlos y Alejandra O’Lery, Cau y Luz Parera y sus sobrinos nietos Valentina, Juana, Inés, Tomás, Ramiro, Jaime, Lucas y Mateo participan con tristeza su fallecimiento y lo despiden con inmenso cariño. Te vamos a extrañar y siempre te llevaremos en el corazón por la gran persona que fuiste.

