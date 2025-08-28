1
CANDIA, Gerardo M.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CANDIA, Gerardo M., q.e.p.d. - Su hermano Quique y Clara Costa; sus sobrinos Lucrecia, Clara y Javier Araujo, Carlos y Alejandra O’Lery, Cau y Luz Parera y sus sobrinos nietos Valentina, Juana, Inés, Tomás, Ramiro, Jaime, Lucas y Mateo participan con tristeza su fallecimiento y lo despiden con inmenso cariño. Te vamos a extrañar y siempre te llevaremos en el corazón por la gran persona que fuiste.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 3
Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia
- 4
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley