1
CANDIA, Gerardo Manuel
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CANDIA, Gerardo Manuel, q.e.p.d. - Su hermano Manuel, sus sobrinas María y Lucía y Pablo Ponce Peñalva y sus sobrinos nietos rezamos en su memoria y lo despedimos con muchísimo cariño.
† CANDIA, Gerardo Manuel. - Sus hermanos Carlos y Elisa Buck, sus sobrinos Luisa y Guillermo Rodi, Laura y Jorge Zavala, Mariana y Martín Belvisi, Martina y Patricio Haugaard y sus sobrinos nietos, despedimos con mucha tristeza a nuestro querido Gerardo, rogando una oración en su memoria.
† CANDIA, Gerardo Manuel. - Su mujer Stella; su hijo Agustín; sus hermanos Carlos y Elisa Buck, Manuel, Enrique y Clara Costa; sus sobrinos y sobrinos nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley
- 3
Sonia Zavaleta anunció que espera un bebé, el nieto número 21 de Las Trillizas de Oro: “Este clan es el cuento de nunca acabar”
- 4
Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia