SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CANDIA, Gerardo Manuel, q.e.p.d. - Su hermano Manuel, sus sobrinas María y Lucía y Pablo Ponce Peñalva y sus sobrinos nietos rezamos en su memoria y lo despedimos con muchísimo cariño.

† CANDIA, Gerardo Manuel. - Sus hermanos Carlos y Elisa Buck, sus sobrinos Luisa y Guillermo Rodi, Laura y Jorge Zavala, Mariana y Martín Belvisi, Martina y Patricio Haugaard y sus sobrinos nietos, despedimos con mucha tristeza a nuestro querido Gerardo, rogando una oración en su memoria.

† CANDIA, Gerardo Manuel. - Su mujer Stella; su hijo Agustín; sus hermanos Carlos y Elisa Buck, Manuel, Enrique y Clara Costa; sus sobrinos y sobrinos nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

