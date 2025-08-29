LA NACION

CANDIA, Gerardo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CANDIA, Gerardo. - Caraffo Premrou SA y TradeAgro SRL participan con tristeza el fallecimiento de su amigo Gerardo, y ruegan una oración en su memoria.

CANDIA, Gerardo. - Los accionistas, directorio e integrantes de José Buck SA y Buck Semillas SA participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

CANDIA, Gerardo. - Graciela y Alejandro Achával acompañan con enorme cariño a Manuel y toda la familia Candia en este triste momento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto inicia un período crucial en Zandvoort: 10 carreras para recuperar el valor en el mercado
    1

    Colapinto inicia en los Países Bajos la segunda parte del campeonato de F1: cómo piensa salvar su lugar para 2026

  2. La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou
    2

    La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou

  3. Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a la Casa del Teatro
    3

    Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a Buenos Aires

  4. Se presentó la nueva versión de un SUV con historia en la Argentina
    4

    Se presentó la nueva versión de un SUV con historia en la Argentina

Cargando banners ...