SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CANDIA, Manuel Alberto, q.e.p.d. - Felipe, Ricardo, Julio, Pablo, Eduardo, Luciano, Tomás Mayol y Flias. despiden con mucha tristeza a Lito y acompañan a sus hijas Lucía, María y Flias.

† CANDIA, Manuel Alberto, q.e.p.d. - Su hermano Quique y Clara Costa, sus sobrinos Lucrecia, Lara y Javier Araujo, Carlos y Alejandra O’Lery, Cau y Luz Parera y sus sobrinos nietos Valentina, Juana, Inés, Tomás, Ramiro, Jaime, Lucas y Mateo despedimos con mucha tristeza a nuestro querido Lito y acompañamos en sus oraciones a Lucía, María y familia.

† CANDIA, Manuel Alberto, q.e.p.d. - Sus hijas María, Lucía y Pablo Ponce Peñalva, y todos sus queridos nietos y bisnietos lo despiden con mucho cariño, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.

† CANDIA, Manuel Alberto. - Sus hermanos Carlos y Elisa Buck, sus sobrinos Luisa y Guillermo Rodi, Laura y Jorge Zavala, Mariana y Martin Belvisi, Martina y Patricio Haugaard y sobrinos nietos despedimos a Lito con mucha tristeza, acompañando con cariño a Lucía, María y sus familias en este doloroso momento.

† CANDIA, Manuel Alberto, q.e.p.d. - Martín Belvisi, Mariana Candia e hijas despedimos a Lito con gran cariño y los mejores recuerdos. Acompañamos a Lucía, María y familias en este triste momento.

