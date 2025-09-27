LA NACION

CANDIA, Manuel

CANDIA, Manuel, q.e.p.d. - La comisión directiva y el equipo de CREA participan con pesar el fallecimiento, de quien fuera presidente de esta institución, y acompañan a su familia en este momento.

CANDIA, Manuel, q.e.p.d. - Su cuñada Graciela Curutchet de Achaval junto a su familia despiden a su querido cuñado Manuel y acompañan a sus hijas María y Lucía en su enorme pena.

CANDIA, Manuel, q.e.p.d. - Lito querido, Pedro Rosso y familia te despiden con infinito cariño.

CANDIA, Manuel, q.e.p.d. - Ana y Alejandro Blacker y sus hijos Delfina, Marcos, Sofía, Agustín, Bautista y Manuel despiden a Lito, su querido amigo, con mucha tristeza. Acompañamos a Lucía y María y a toda la familia en este difícil momento. Pedimos una oración en su memoria.

CANDIA, Manuel, q.e.p.d. - Diego Fontenla y familia despiden con enorme tristeza a Lito y acompañan con especial cariño a María y a toda la familia. Rogamos una oración en su memoria.

CANDIA, Manuel, q.e.p.d. - Con mucha tristeza, el Crea San Cayetano -Tres Arroyos despide a su amigo Lito, fundador de nuestro Crea y permanente referente. Acompañamos a Lucía, María y toda la familia en este momento. Rogamos una oración en su memoria.

