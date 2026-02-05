SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d., falleció el 3-2-2026. - Su mujer María Angélica Frías Bunge de Cantilo participa con profundo dolor su fallecimiento, ruega una oración en su memoria e invita a la inhumación de sus restos, hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.

✝ CANTILO, José María. - Su cuñada Cecilia Frias Bunge de Lagger junto a sus hijos Francisco e Isabel, Eugenia y Juan, Magdalena, Carolina y Cecilia y a sus nietos Tobi, Tomi, Iván, Delfi, Cata, Jaime, Agus y Vicky despiden al muy querido José María y acompañan a María con oraciones y mucho cariño.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d., falleció el 3-2-2026. - Sus sobrinos Francisco y Josefina Martínez Cafferata y su hijo Felipe despiden a José María con todo cariño y gratitud por tantos lindos momentos compartidos y acompañan a María Angélica con sus oraciones.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d., falleció el 3-2-2026. - Sus sobrinos Patricia y Felipe M. Bilbao, Lía y Santiago Bilbao (as.), Josefina y Francisco Martínez Cafferata y sus sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, agradecen a Dios por su vida y acompañan a María Angélica con inmenso cariño.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d., Su cuñado Fernando Frías Bunge participa con dolor su fallecimiento, ruega oraciones en su memoria y acompaña a María en este momento.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. Florencia Zeballos y familia acompañan a María Angélica en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ CANTILO, José María. - Hernán Huergo despide con dolor a su querido amigo José María y acompaña en su pena a María Angélica y a todos sus familiares.

✝ CANTILO, José María q.e.p.d. - José R. Sanchis Muñoz y Luz María Carbi de Sanchis Muñoz despiden al querido amigo y colega y acompañan a su familia en su dolor.

✝ CANTILO, José María, Emb. q.e.p.d., falleció el 4-2-2026. - Alberto Ricardo Dalla Vía y Laura Inés Serra rezan por su eterno descanso y acompañan a Angélica y a su familia en su dolor.

✝ CANTILO, José María q.e.p.d. - falleció el 3-2-2026. - El Jockey Club participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido socio vitalicio y presidente de la Comisión de Cultura de la Institución y pide oraciones en su memoria

✝ CANTILO, José María q.e.p.d. - Alfredo Corti (a.) despide a José María con tristeza y acompaña a María Angélica con cariño y oraciones.

✝ CANTILO, José María q.e.p.d. - falleció 3-2-2026. - La comisión de Cultura del Jockey Club participa con mucho dolor el fallecimiento de su presidente y pide oraciones en su memoria

✝ CANTILO, José María q.e.p.d. - Los integrantes de la comisión de Cultura del Jockey Club, Marcelo Catz, Patricio J. Clucellas, Marcelo Colombo Murúa, Juan Carlos Cornejo, Santiago V. Gallo Garrahan, Francisco M. Martínez Cafferata, Juan Novillo Astrada, Nicolás M. Pinto, Octavio Schindler y Julio Suaya despedimos con mucho cariño y especial agradecimiento a nuestro querido y admirado José María, presidente de la comisión, y rogamos una oración en su memoria.

✝ CANTILO, José María q.e.p.d. - falleció 3-02-2026. - La comisión directiva del Jockey Club, participa con dolor su fallecimiento y pide una oración por su eterno descanso

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Inés y Jorge Seeber y sus hijos Federico, Verónica y Rúben lo despiden con mucha tristeza y acompañan a María Angélica en su dolor.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Marina y Fernando Taboada despiden con tristeza al querido Puma y acompañan en su dolor a María Angélica.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming despide a un querido amigo, gran señor y colega, dueño de una cultura lírica y clásica sin par. Acompaña a María Angélica en su dolor.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Agucho y Luly Roca despiden al querido José María con gran pena y acompañan a María Angelica en tan triste momento.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Un hombre de gran cultura, un buen amigo y un caballero. Profundamente apenados, Juanchi y Beatriz Pardo saludan a Angélica por esta gran pérdida.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - María Silvia y Alberto Bellucci despiden al amigo con tristeza y acompañan a María Angélica en su dolor.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Manuel Martínez Iraci, hijos y nietos lo despiden muy afectuosamente y acompañan a María Angélica, Josefina y Francisco con sus oraciones.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Santiago V. Gallo y Dolores Lavalle Cobo lo despiden con muchísimo cariño y acompañan con todo afecto a María Angélica, Josefina y Francisco.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Lamentando la partida de un gran amigo y caballero, acompañamos a María Angélica y familia con un fuerte abrazo. Eduardo Airaldi, Alfredo Alcorta, Arturo Bothamley, Enrique Candioti, Julio Freyre, Jorge Hugo Herrera Vegas, Adrián Mirson, Daniel Olmos, Ernesto Pfirter, Fernando Taboada, Héctor Subiza y Pedro Villagra Delgado.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - La Mesa del Senado del Jockey Club despide con profunda pena a este dignísimo miembro.

