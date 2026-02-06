SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CANTILO, José María q.e.p.d. - Mariano J. Méndez y Anita Danuzzo despiden a su querido primo José María (Juso) y acompañan con mucho cariño a María Angélica.

✝ CANTILO, José María. - Boy y Graciela Casal despiden al señor, colega y amigo. Nuestra tristeza no tiene fin. En estos momentos de profundo dolor, abrazamos a María Angélica.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Ángela Palacio Posse y Fernando Petrella (as.) lo despiden con afecto y elevan una oración en su memoria.

✝ CANTILO, José María. - La promoción XXVI del Instituto del Servicio Exterior de la Nación despide a su querido subdirector y acompaña a su familia en este momento.

✝ CANTILO, José María. - Los miembros del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas despiden con tristeza y reconocimiento al custodio del quehacer cultural del Jockey Club.

✝ CANTILO, José María q.e.p.d. - El Círculo de Armas participa con dolor el fallecimiento de su socio y pide oraciones en su memoria.

✝ CANTILO, José María, embajador, q.e.p.d. - Los miembros de la Mesa de Mármol del Jockey Club, Sebastián Brugo Marcó, Jorge Colombres Mármol, Alberto Daverede, Patricio Degiorgis, Rodolfo Martin Saravia, Hernán Massini Ezcurra, Joaquín Otero y Javier Sanz de Urquiza despiden a su querido amigo, acompañan a su familia y rezan por su eterno descanso.

✝ CANTILO, José María,, embajador, q.e.p.d. - Los miembros de la Mesa de los Lunes, Arturo Bothamley, Manuel Carrasco, Rodolfo Martin Saravia, Adrián Mirson, Eduardo Michel y Ricardo Montoya despiden a su querido amigo y acompañan a María Angélica en este tan triste momento.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - María Elina Bullrich y Flia. acompañan a Caro y Flia. con cariño y oraciones.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Manolo y Graciela Campomar (as.) despiden a José María con gran pena y acompañan a María Angélica con cariño y oraciones.

✝ CANTILO , José María, q.e.p.d. - Rodolfo y Patricia Beazley participan con dolor su fallecimiento.

✝ CANTILO, José María,, embajador, q.e.p.d. - La Asociación de Retirados del Servicio Exterior de la Nación, ARSEN, participa con pesar el fallecimiento de su colega y socio y acompaña a su familia en este triste momento.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Gustavo Urrutia lo despide con dolor y acompaña a María Angélica con mucho afecto.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Dorotea A. de Vedoya, sus hijos y nietos despiden con tristeza al querido José María y acompañan a María Angélica y a su familia con cariño y oraciones.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Roberto y Mecha Magnacca (as.) lamentan con gran pesar la partida de su querido amigo José María y acompañan con mucho afecto a María Angélica en su dolor.

